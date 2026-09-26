Güneydoğu Asya menşeyli tropikal bir ürün olan ve "kral meyvesi" olarak da adlandırılan liçi (Litchi chinensis), Türkiye’nin güney sahillerindeki mikroklima alanlarında üretilmeye başlandı.

Dışındaki kırmızı kabuğu ve içindeki şeffaf etli dokusuyla dikkat çeken meyve, zengin besin içeriği ve sağlığa sunduğu katkılarla öne çıkıyor.

GÜÇLÜ BESİN DEĞERİNE SAHİP

Yüksek C vitamini oranına sahip olan liçi meyvesi, günlük C vitamini gereksiniminin önemli bir kısmını tek porsiyonda karşılayarak bağışıklık sistemini destekliyor. İçeriğindeki oligonol ve polifenol gibi antioksidan bileşenler sayesinde hücre yapısının korunmasına katkı sağlarken, yaşlanma belirtilerini geciktirici etkileriyle de biliniyor.

Potasyum ve bakır bakımından zengin olan ürün; kan basıncının dengelenmesine, kan dolaşımının düzenlenmesine ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

SICAK VE NEMLİ İKLİMLERİ TERCİH EDİYOR

Ana vatanı Çin, Hindistan ve Tayland gibi Asya ülkeleri olan liçi bitkisi, don riskinin bulunmadığı, yazları sıcak ve nemli geçen iklim koşullarında gelişim gösteriyor.

Türkiye’de ise iklim uyumuna bağlı olarak ağırlıklı olarak Mersin’in Erdemli, Anamur ve Silifke ilçeleri ile Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa hatlarında yetiştiriciliği yapılıyor.

SANAYİ VE TÜKETİM PAZARINDA YER BULUYOR

Sindirimi kolaylaştırıcı ve düşük kalorili yapısıyla dikkat çeken liçi; taze meyve olarak tüketiminin yanı sıra dondurma, tatlı, meyve suyu ve konserve sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor.

Akdeniz kıyı şeridinde kurulan deneme ve ticari bahçelerle birlikte ürünün yerel pazardaki bulunabilirliğinin artırılması hedefleniyor.