Bir süredir birlikte oldukları yönündeki iddialarla magazin kulislerinde konuşulan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iş insanı İhsan Taha Torgut cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarındaki aşk haberlerine "Sadece arkadaşız" yanıtını veren ikili, bu kez Nice tatilinde objektiflere yansıdı.

SÜREKLİ YAN YANALAR

Aşk iddialarını güçlendiren detaylardan biri de sosyal medyada paylaşılan bir video olmuştu. Aynı spor salonundan bir arkadaşlarının yayınladığı görüntülerde İpek Filiz Yazıcı'nın İhsan Taha Torgut'a "Aşkım" diye hitap ettiği iddia edilmişti.

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ikili iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

NİCE TATİLİ AŞKI BELGELEDİ

Haklarında çıkan haberlere rağmen ilişkilerini doğrulamayan ikili, bu kez Fransa'nın gözde tatil destinasyonlarından Nice'te birlikte görüntülendi.

Aynı dönem içerisinde yaptıkları paylaşımlar da takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, ikilinin aynı mekanlardan ve benzer açılardan fotoğraf paylaşarak birlikte tatilde olduklarını öne sürdü.

DETAYI TIRNAKLAR ELE VERDİ

Sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntılardan biri ise paylaşılan fotoğraflardaki tırnak detayı oldu. Takipçiler, dondurma fotoğraflarında görülen el ve tırnakların İpek Filiz Yazıcı'ya ait olduğunu iddia ederek ikilinin aynı masada olduklarını savundu.

Öte yandan İhsan Taha Torgut'un, Yazıcı'nın paylaşımlarını beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Her ne kadar taraflardan ilişkilerine dair resmi bir açıklama gelmese de Nice tatilinden gelen görüntüler, aşk iddialarını yeniden magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.