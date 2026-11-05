Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ocak ayı itibarıyla geçerli kılacağı yeni taban ücret, yalnızca doğrudan bu geliri elde eden çalışanları değil; çalışma hayatındaki tazminat tavanlarını, sosyal yardımları ve kamuya ödenecek prim yükümlülüklerini de baştan belirleyecek.

Masada öne çıkan yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 oranlarındaki artış projeksiyonları, bordrolardan sigorta giderlerine kadar uzanan geniş bir mali tabloyu beraberinde getiriyor.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI VE NET TUTARLAR

%28,4 Zam Senaryosu (OVP Enflasyon Hedefi): Brüt asgari ücretin 42 bin 410 liraya, net asgari ücretin ise 36 bin 48 liraya çıkması öngörülüyor.

%30,0 Zam Senaryosu: Net tutarın 36 bin 498 lira, brüt tutarın ise 42 bin 939 lira seviyesine ulaşması hesaplanıyor.

%33,7 Zam Senaryosu: Net ücretin 37 bin 536 liraya, brüt ücretin ise 44 bin 161 liraya yükselmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TAVAN VE TABAN TUTARLARI

Doğrudan brüt asgari ücrete endeksli olan işsizlik maaşında mevcut taban 13 bin 111 lira, tavan tutar ise 26 bin 223 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 28,4 zam durumunda: En düşük işsizlik ödeneği net 16 bin 835 liraya, en yüksek ödenek ise 33 bin 670 liraya yükselecek.

Yüzde 33,7 zam durumunda: En düşük ödenek 17 bin 530 liraya, tavan tutar ise 35 bin 60 liraya ulaşacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANINDA YENİ ARALIKLAR

Asgari ücretlinin çalıştığı her tam yıl karşılığında hak ettiği yıllık en düşük kıdem tazminatı tabanı da güncellenecek. Damga vergisi kesintisi sonrası net 32 bin 779 lira olarak uygulanan taban tazminat tutarı:

%28,4 artışla: 42 bin 88 liraya,

%33,7 artışla: 43 bin 825 liraya çıkacak.

DOĞUM İZNİ VE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA DESTEKLERİ

Doğum iznine ayrılan sigortalı kadın çalışanlara ödenen 168 günlük geçici iş göremezlik ödeneği halen en düşük 123 bin 312 lira seviyesinde bulunuyor. Söz konusu tutar:

%28,4 artışla: 158 bin 332 liraya,

%33,7 artışla: 164 bin 868 liraya yükselecek.

Doğum sonrası çocuğun sırasına göre 60, 120 ve 180 gün süreyle kullanılan yarım çalışma ödeneğinde İŞKUR katkısı mevcut 16 bin 389 liradan; yüzde 28,4 artışla 21 bin 44 liraya, yüzde 33,7 artışla 21 bin 912 liraya ulaşacak. İşverenin üstleneceği aylık pay ise senaryolara göre sırasıyla 18 bin 24 lira ve 18 bin 768 lira olacak.

RAPOR PARASI VE STAJYER MAAŞLARI

İş kazası ve hastalık kaynaklı istirahatlerde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinde halen ayakta tedavide 734 lira, yatarak tedavide 550,5 lira olan günlük taban tutarlar:

Yüzde 28,4 artışla: Yatarak tedavide 706,84 liraya, ayakta tedavide 942,46 liraya,

Yüzde 33,7 artışla: Yatarak tedavide 736,02 liraya, ayakta tedavide 981,36 liraya çıkacak.

İşletmelerdeki stajyer ücretlerinde ise 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde mevcut 4 bin 211 liralık taban zam oranlarına göre 5 bin 407 lira ile 5 bin 630 lira aralığına; 20 ve üzeri personeli bulunan iş yerlerindeki 8 bin 422 liralık taban ise 10 bin 814 lira ile 11 bin 261 lira bandına taşınacak.

PRİM BORÇLANMALARI VE BES'TE 31 ARALIK SINIRI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım kapsamında çalışan maaşlarından yapılan en düşük aylık kesinti tutarı 990,9 liradan; yüzde 28,4 senaryosunda 1.272 liraya, yüzde 33,7 artışta ise 1.324 liraya ulaşacak.

Doğum, askerlik ve yurt dışı hizmet borçlanmaları doğrudan brüt asgari ücrete endeksli olduğu için 1 Ocak itibarıyla ciddi oranda zamlanacak:

Halen günlük 352,32 TL (aylık 10.569,60 TL) olan en düşük borçlanma primi, yeni yılda günlük 452 TL ile 471 TL bandına tırmanacak.

18 aylık (540 gün) askerlik borçlanması yapacak bir kişinin cebinden çıkacak tutar, zam oranına göre 54 bin TL ile 64 bin TL arasında artış gösterecek.

1 çocuk için 2 yıllık (720 gün) doğum borçlanmasında maliyet artışı 72 bin TL ile 85 bin TL bandını bulacak.

Bu maliyet artışından etkilenmek istemeyen sigortalıların, borçlanma başvurularını 31 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Başvurusu bu tarihe kadar sisteme girenler, ödemelerini yeni yılda yapsalar dahi eski taban tutar üzerinden borçlanma hakkını koruyacak.