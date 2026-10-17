Vefat eden kişilerin finansal yükümlülüklerini öğrenmek isteyen mirasçılar için e-Devlet Kapısı üzerinden yeni bir hizmet devreye alındı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan duyuruya göre, daha önce yalnızca banka şubeleri veya posta kanalıyla temin edilebilen Risk Merkezi Raporu, artık internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden dijital olarak sorgulanabiliyor.

BAŞVURU ADIMLARI VE KULLANIM LİMİTİ

Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen mirasçıların, e-Devlet sistemi üzerinde yer alan "Varis Hizmetleri" sekmesindeki "Diğer Hizmetler" alt menüsünü kullanması gerekiyor.

Kullanıcılar bu bölümde yer alan "Türkiye Bankalar Birliği - Risk Merkezi Raporu (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" seçeneği üzerinden başvurularını iletebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan hizmet kapsamında kullanıcılar için belirli sınırlandırmalar da uygulanıyor. Sistem üzerinden her bir vefat eden kişi için günlük 1, aylık 4 ve yıllık en fazla 24 adet rapor başvurusu yapılabiliyor.

RAPORDA YER ALAN FİNANSAL BİLGİLER

Temin edilen Risk Merkezi Raporu, vefat eden kişinin mali durumuna ilişkin detaylı verileri içeriyor. Raporda sunulan başlıca bilgiler şunlardır:

Güncel kredi limitleri ve mevcut borç tutarları

Bireysel kredi başvuru kayıtları

Gecikmeye düşmüş telefon ve internet faturası borçları

Çek ve senet bilgileri ile çek yasaklama/kaldırma kararları

İhale yasaklılığı durumları ve kurul kararlarını aşan kredi bilgileri

Rapor başvuru ve teslim geçmişi

Uygulamanın teknik detaylarına ve kullanım koşullarına ilişkin diğer bilgilere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.