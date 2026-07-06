Çapları yaklaşık 60 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen küreler, aslında milyonlarca yıl süren doğal jeolojik süreçlerin ürünü. Yüksek gelgit sırasında büyük bölümü yeniden suyun altında kalan oluşumlar, yalnızca belirli saatlerde tamamen görülebiliyor ve bu nedenle bölgeyi ziyaret edenlerin gelgit takvimini takip etmesi gerekiyor.

DOĞA MİLYONLARCA YILDA ŞEKİLLENDİRDİ

Jeologlara göre taş küreler, kumtaşı tabakalarının içinde oluşan "konkresyon" adı verilen sert mineral kütlelerinden meydana geliyor. Organik kalıntılar veya küçük kaya parçalarının çevresinde zamanla biriken mineraller, çevresindeki kayaçlardan çok daha dayanıklı küresel yapılar oluşturuyor.

Yıllar boyunca dalgalar, rüzgar ve yağmur çevredeki daha yumuşak kumtaşını aşındırırken, sertleşen küreler sağlam kalarak yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bazıları hâlâ falezlerin içinde gömülü halde bulunurken, bazıları ise tamamen ayrılarak sahile yayılmış durumda.

HER GELGİTTE MANZARA DEĞİŞİYOR

Bowling Ball Beach'in en dikkat çekici özelliği, taş kürelerin neredeyse aynı hizada dizilmiş gibi görünmesi. Bu düzenli görüntü birçok kişiye dev bir bowling pistini hatırlatıyor. Ancak uzmanlar, bu dizilimin tamamen doğal süreçler sonucu oluştuğunu ve insan müdahalesi bulunmadığını vurguluyor.

Günümüzde kıyıdaki aşınma devam ettiği için yeni taş küreler zamanla gün yüzüne çıkarken, bazıları ise yeniden denizin etkisi altında kalıyor. Araştırmacılar, bu eşsiz kıyının jeolojik süreçlerin milyonlarca yıl boyunca nasıl çalıştığını gözler önüne seren doğal bir açık hava laboratuvarı niteliği taşıdığını belirtiyor.