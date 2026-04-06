Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde emekli bir mühendis, yıllarca süren çalışmalarının meyvesini topluyor: Herhangi bir baraj ya da büyük altyapı yatırımı gerektirmeyen, nehrin doğal akışından elektrik üreten bir su çarkı sistemi.

Marc Nering tarafından geliştirilen bu sistem, sabit koşullarda günde 36 kWh'ye kadar güç üretebiliyor. Nering'in kendi evi de bu sistemle besleniyor. "Evimi beslemek için kullanıyorum" diyen Nering, fazla elektriğin şebekeye bağlı bir dönüştürücü aracılığıyla satılabildiğini de ekliyor. Bu da projeyi bir prototipten öteye taşıyarak işlevsel ve küçük ölçekli bir hidroelektrik çözüme dönüştürüyor.

GÜNEŞ VE RÜZGARA GEREK YOK

Projenin en çarpıcı yanlarından biri, hava koşullarından bağımsız çalışması. Güneş panelleri bulutlu havalarda verim kaybederken, rüzgar türbinleri sakin günlerde durma noktasına geliyor. Nehir akışı istikrarlı kaldığı sürece bu sistem kesintisiz enerji üretiyor; bu da onu şebeke dışı ve kırsal bölgelerdeki enerji ihtiyaçları için özellikle cazip kılıyor.

Optimal koşullarda yaklaşık 1.500 watt sabit güç sağlayan sistem, bir evin elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü karşılamaya yetiyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Temel prensip son derece yalın: Akan su büyük bir tekerleği döndürüyor, tekerlekse bir jeneratörü çalıştırıyor. Nehir kıyısına monte edilen bu çark, barajın arkasında biriken sudan değil, suyun hızından güç alıyor.

Nering bu ayrımı şu sözlerle özetliyor: "Bir nehir üzerinde baraj inşa etmenize gerek yok. Sadece nehrin akışını kullanıyorsunuz."

Ancak her nehir bu sistem için uygun değil. Nering, çarkın verimli çalışabilmesi için saniyede en az 3 metre akış hızına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Bu eşiğin altında kalan nehirlerde sistem yeterli güç üretemiyor; dolayısıyla proje evrensel bir çözüm olmaktan çok, belirli coğrafi koşullara sahip bölgeler için geçerli bir seçenek sunuyor.