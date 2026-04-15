Çamaşır makinesinden gelen kötü kokuların nedeni çoğu zaman dışarıdan değil, doğrudan makinenin içinden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre bu sorunun arkasında en yaygın neden, zamanla biriken deterjan kalıntıları ve bakteriler.

Makine içinde kalan nem, özellikle kapak lastiği, filtre ve deterjan çekmecesi gibi bölgelerde bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu durum, yıkanan çamaşırların bile kötü kokmasına neden olabiliyor.

Birçok kişi bu sorunu çözmek için çeşitli kimyasallar kullansa da, basit bir yöntem dikkat çekiyor. Uzmanlar, makineyi temizlemek için bir fincan beyaz sirke ile boş çalıştırmanın kötü kokuları azaltmada etkili olabileceğini belirtiyor. Sirke, deterjan kalıntılarını çözerek kokunun kaynağını ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Ancak tek başına bu yöntem her zaman kalıcı çözüm sunmayabilir. Çünkü kötü kokunun asıl nedeni genellikle makine içinde biriken bakteriler ve kir tabakasıdır. Bu nedenle düzenli temizlik yapılması, kapakların açık bırakılması ve makinenin belirli aralıklarla yüksek sıcaklıkta boş çalıştırılması öneriliyor.

Uzmanlara göre doğru bakım yapılmadığında, çamaşır makinesi temizlemek yerine koku kaynağına dönüşebiliyor. Bu yüzden basit ama düzenli temizlik alışkanlıkları büyük fark yaratıyor.