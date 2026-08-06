Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla 1468 yıllık Justinianus Köprüsü'nün restorasyonu 8 yılda tamamlandı. Çark Deresi üzerinde yer alan 365 metre uzunluğunda, 9,85 metre genişliğinde ve 12 kemerli köprüde güçlendirme ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Restorasyon sürecindeki arkeolojik kazılarda 15 bronz sikke, haç motifli mermer sütun başlığı, mermer sütun parçaları, iki mermer yazıt parçası, bronz spatül, bronz yüzük ve bronz iğneler bulundu. Köprü çevresinde Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine ait hamam kompleksi, sarnıç, tonozlu yapılar ve köprünün altında mahzen benzeri bir alan tespit edildi.
Bu bulgular doğrultusunda köprünün Bizans döneminde askeri lojistik merkezi, ticaret noktası ve liman olarak kullanıldığı belirlendi.