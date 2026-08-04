İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde yer alan ve ulusal koruma statüsüne sahip Lugg Nehri’nde (River Lugg) ağır iş makineleriyle izin almadan çalışma yapan çiftçi John Price, çevreye verdiği zarar nedeniyle hapis ve yüksek miktarda maddi yaptırıma çarptırıldı.

İZİN ALMADAN AĞIR MAKİNELERLE MÜDAHALE ETTİ

Arazisinin içinden geçen nehir yatağında 2020 ve 2021 yıllarında çalışma yürüten 68 yaşındaki John Price, 20 tonluk iş makinesiyle nehir tabanındaki çakılları taşıyarak yaklaşık 1,6 kilometrelik hattı derinleştirdi, genişletti ve düzleştirdi. Çalışmalar sırasında 71 olgun ağaç kökünden söküldü, 24 ağaç kesildi ve kıyıdaki bitki örtüsü temizlendi. Price, yetkililerin tebliğ ettiği çalışmayı durdurma ihtarına rağmen nehrin başka bir bölümünde müdahalelerine devam etti.

ESKİ HALİNE DÖNMESİ 50 YIL ALABİLİR

En az 121 bitki türü ile su samuru, yalıçapkını ve somon gibi canlılara ev sahipliği yapan nehirdeki müdahale sonrası ekosistemde kayıplar meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre, bölgedeki yerli tatlı su yengeçleri yok oldu, balıkların üreme alanları ile kuşların yuvalama bölgeleri zarar gördü. Uzmanlar, yeni dikilecek ağaçların olgunlaşması ve ekosistemin eski haline dönmesinin yaklaşık 50 yıl alabileceğini belirtti.

"SEL KORUMASI" SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Price, müdahalenin amacını çevredeki evleri selden korumak olarak açıklasa da mahkeme, nehir kanalının düzleştirilmesinin suyun akış hızını artırarak ilerideki köprü noktasında sel riskini tırmandırdığı sonucuna vardı.

Olayı "endüstriyel ölçekte ekolojik vandalizm" olarak nitelendiren mahkeme, 20 Nisan 2023'te Price hakkında kararını açıkladı. Temyiz süreci sonunda 10 ay hapis cezası kesinleşen Price, yaklaşık 747 bin dolar kovuşturma masrafı ödemeye ve tahmini maliyeti 872 bin doları bulan nehir restorasyon çalışmalarına katılmasına karar verildi.