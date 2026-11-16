Hasat süresi oldukça kısa olan ve meyveler arasında en zengin doğal antioksidan kaynaklarından biri olarak kabul edilen aronya, sonbahar ve kış aylarına hazırlık yapanların mutfaklarında yerini almaya başladı. Uzmanlar, ağustos ayının ikinci yarısından eylül ayına kadar olgunlaşan ve besin değeri en yüksek seviyesine ulaşan bu meyveden ev yapımı meyve suyu hazırlanmasını öneriyor.

TAZESİ BURUK TAT VERİYOR

Yüksek oranda polifenol ve antosiyanin içeren aronya; C vitamini, K vitamini ve lif bakımından da oldukça zengin bir profile sahip. Taze tüketildiğinde kendine has buruk ve hafif acı bir tada sahip olan meyve, pişirme ve işleme süreçlerinin ardından bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Meyvenin tadını daha yumuşak hale getirmek isteyenler için uzmanların pratik bir önerisi bulunuyor: İşleme başlamadan önce aronyaları 24 saat boyunca derin dondurucuda bekletmek, meyvenin acılığını büyük ölçüde azaltıyor.

Hazılranışı:

Kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanacak ev yapımı aronya suyu için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları şu şekilde sıralanıyor: 2 kilogram aronya, 1 litre su, 400 ile 700 gram arası toz şeker (damak tadına göre ayarlanabilir), 1 adet limonun suyu.

İyice yıkanan aronyalar derin bir tencereye alınır, üzerine 1 litre su eklenerek kısık ateşte 20 ila 30 dakika boyunca kaynatılır. Ocaktan alınan karışım biraz soğumaya bırakıldıktan sonra ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzülür. Elde edilen meyve suyuna şeker ve limon suyu ilave edilir. Karışım, şeker tamamen eriyene kadar karıştırılarak yeniden ısıtılır. Sıcak haldeki meyve suyu, önceden kaynatılarak sterilize edilmiş cam şişe veya kavanozlara doldurulur. Kapakları sıkıca kapatılan şişeler, vakumlanması için birkaç dakika ters çevrilerek bekletilir ve ardından serin, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilir.

SADECE İÇECEK OLARAK TÜKETİLMİYOR

Yoğun aroması nedeniyle genellikle su ile seyreltilerek tüketilen ev yapımı aronya suyu; sıcak çaylara, ev yapımı limonatalara, yoğurda ve yulaf ezmelerine az miktarda eklenerek de kullanılabiliyor. Meyve suyunun yanı sıra reçel, marmelat, jöle, şurup ve krep sosu yapımında da tercih edilen aronya; elma, armut, ahududu ve erik gibi meyvelerle birleştirildiğinde daha yumuşak içimli komposto ve konserveler elde edilmesine olanak tanıyor.