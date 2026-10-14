Güneydoğu Anadolu mutfağının zengin gastronomik mirası içinde yer alan, özellikle Gaziantep ve Adıyaman yörelerinde mutfakların vazgeçilmezi olan siyah mercimekli maş çorbası, sadece damak çatlatan lezzetiyle değil, aynı zamanda şaşırtıcı sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Yöre halkı tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan bu kadim tarif, bölgenin en güçlü iki bakliyatını aynı tencerede buluşturuyor.

Beslenme uzmanlarının da mercek altına aldığı bu özel lezzet, maş fasulyesinin hafif yapısı ile siyah mercimeğin yüksek besin değerini bir araya getiriyor. Gaziantep ve Adıyaman kültüründe özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak amacıyla pişirilen bu geleneksel çorba, doymuş yağ içermeyen yapısıyla en sağlıklı çorba alternatifleri arasında gösteriliyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA MUCİZEVİ DOKUNUŞ

Bu geleneksel çorbanın sağlığa sunduğu en büyük fayda, kalp ve damar sağlığını güçlü bir şekilde koruyarak kan şekerini mükemmel bir dengede tutmasıdır. Siyah mercimeğe koyu rengini veren güçlü antosiyanin antioksidanları ve maş fasulyesinin yüksek çözünebilir lif oranı birleştiğinde, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Aynı zamanda düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinde yaşanabilecek ani dalgalanmaların önüne geçerek insülin direncine karşı adeta doğal bir kalkan oluşturuyor. Yoğun antioksidan yapısı hücre hasarını engellerken, damar esnekliğini koruyarak kalp krizi riskini en aza indirmeye yardımcı oluyor.