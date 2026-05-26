Güney Kore'nin liman kenti Busan'da yükselen ve mimari sınırları zorlayan Shinsegae Centum City, sadece bir alışveriş noktası değil, modern dünyanın mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyor. Tam 293 bin 900 metrekarelik alanı ve 16 katlı devasa yapısıyla bu kompleks, Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki "Dünyanın En Büyük Alışveriş Merkezi" unvanını yıllardır kimseye kaptırmıyor.

TAHTINDAN İNDİRDİ YERİNE GEÇTİ

Bir zamanlar dünyanın en büyük mağazası denildiğinde akla New York’taki efsanevi Macy’s Herald Square gelirdi. Ancak 2009 yılında açılan Shinsegae Centum City, bu unvanı Amerikalı devin elinden alarak Asya'ya taşıdı. Uzmanlara göre, günümüzün ekonomik ve lojistik koşullarında bu ölçekte yeni bir yapının inşa edilmesi "neredeyse imkansız" görünüyor.

İÇİNDE KOCA BİR ŞEHİR GİZLİ

Yaklaşık 700 mağazaya ev sahipliği yapan bu kompleks, ziyaretçilerine bir alışveriş merkezinden ziyade küçük bir şehir atmosferi sunuyor. Tek bir günde tamamını gezmenin fiziksel olarak imkansız olduğu bu dev yapıda sizi bekleyen sıradışı imkanlar şunlar:

Spor ve Eğlence: Yaz kış demeden kayabileceğiniz gerçek bir buz pisti ve aynı anda 60 kişinin profesyonel vuruşlar yapabildiği devasa bir golf sahası.

Kültür ve Sanat: Modern sanat galerileri ve en son teknolojiyle donatılmış çok sayıda sinema salonu.

Geleneksel Dinlenme: Güney Kore kültürünün vazgeçilmezi olan, kadın ve erkek bölümleriyle hizmet veren devasa bir Kore hamamı (Jjimjilbang).

Macera Parkı: Çatısında yer alan dinozor ve korsan temalı açık hava parkı, özellikle çocuklu aileler için popüler bir durak noktası.

EKONOMİ DÜNYASININ REKORTMENİ OLDU

Shinsegae Centum City sadece metrekare bazında değil, finansal olarak da devleşmiş durumda. Güney Kore tarihinde üst üste iki yıl boyunca 2 trilyon won (yaklaşık 1,38 milyar dolar) işlem hacmini aşmayı başaran tek mağaza olma unvanına sahip. Bu rakamlar, kompleksin sadece bir turistik merkez değil, Güney Kore ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu kanıtlıyor.

Eğer bir gün yolunuz Busan'a düşerse, bu mimari devi ziyaret etmeden önce bilmeniz gereken tek bir kural var: En rahat ayakkabılarınızı giyin. 16 kat arasında kaybolmak, devasa ofis kulesine entegre edilmiş koridorlarda dünyadan izole bir gün geçirmek ve yüzlerce vitrin arasında zamanın nasıl geçtiğini anlamamak bu kompleksin rutin bir parçası.