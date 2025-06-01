Sürücü belgesini henüz yenilemeyenler için geri sayım başladı. Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihe kadar sadece 15 lira karşılığında yapılabilen yenileme işlemi, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek. Yetkililer, yoğunluk ve mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması çağrısında bulundu.

YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Ehliyetini henüz yenilemeyen vatandaşlar için süreç oldukça basit. Dikkat edilmesi gereken adımlar şöyle:

1- RANDEVU ALIN

Yenileme işlemi için https://randevu.nvi.gov.tr adresinden, Alo 199 hattı ya da NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alınmalı.

2- GEREKLİ BELGELERİ HAZIRLAYIN

Başvuru sırasında şu belgeler isteniyor:

Eski sürücü belgesi

15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

(https://ivd.gib.gov.tr adresinden ödenebilir)

En az 2 yıl geçerli sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

3- ŞAHSEN BAŞVURU YAPIN

Randevu tarihinde, istenen belgelerle birlikte herhangi bir nüfus müdürlüğüne şahsen gidilerek başvuru yapılmalı.

4- GEÇİCİ BELGEYLE ARAÇ KULLANILABİLİR

Yeni sürücü belgesi en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştirilip üretime alınır. Bu süreçte, geçici ehliyetle araç kullanmak mümkündür.

5- YENİ EHLİYETİN TESLİMATI

Yeni ehliyet belgeleri, PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Teslim süreleri şöyle:

İl merkezleri: 1 gün

Diğer iller: 2 gün

İlçeler: 4 gün