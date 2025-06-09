Kamu kaynaklarının şeffaf kullanımı bir kez daha tartışma konusu oldu. Şanlıurfa'nın Harran Belediyesi, hiçbir doğal afet ya da acil durum olmamasına rağmen 19 milyon liralık ihale için 21/b maddesine sığındı. İhale, sadece iki kişiye çağrı yapılarak adrese teslim bir biçimde sonuçlandırıldı.

DOĞAL AFET YOK, SALGIN YOK AMA PAZARLIK USULÜ VAR!

MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un yönettiği Harran Belediyesi, 17 Nisan 2025 tarihinde “Belediye Çarşısı 2. Etap Dükkan Yapım İşi” için ihale düzenledi. Ancak ihale yöntemi şaşkınlık yarattı. Normalde yalnızca doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil durumlar gibi öngörülemeyen olaylar için kullanılabilen Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi devreye sokuldu. Belediye, ihaleyi açık usulle değil, davetiye yöntemiyle gerçekleştirdi. Sadece iki kişinin çağrıldığı ihalede, 19 milyon 69 bin TL’lik iş Cuma Tosun adlı yükleniciye verildi. Sözleşmeye göre, işin 12 Mayıs 2025’te başlayıp, 5 Şubat 2026’da tamamlanması öngörülüyor. Ancak kamuoyunun asıl tepkisi, ihalenin neden açık ve şeffaf bir yöntemle yapılmadığına odaklandı.

BELEDİYELERDE 21/B ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Bu tür ihalelerin son yıllarda birçok belediyede alışkanlık haline geldiğine dikkat çeken uzmanlar, 21/b'nin "istisna" olmaktan çıkıp "kural" haline gelmesinin kamuda büyük bir denetim açığı yarattığı görüşünde.