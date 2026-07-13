Karışımın temel amacı, derz yüzeyinde biriken kir tabakasını yumuşatıp fırçalamayı kolaylaştırmak. Oksijenli su yüzeydeki lekelerin görünümünü hafifletmeye yardımcı olurken, karbonat ise hafif aşındırıcı etkisiyle biriken kirin temizlenmesini destekliyor.

NASIL HAZIRLANIYOR?

Farklı tarifler bulunsa da en yaygın yöntem, karbonat ile oksijenli suyu koyu kıvamlı bir macun elde edene kadar karıştırmak. Bazı uygulamalarda karışımın daha kolay yayılması için birkaç damla bulaşık deterjanı da ekleniyor. Hazırlanan macun doğrudan derzlerin üzerine sürülüyor.

Uzmanların önerdiği uygulamalarda, karışım yaklaşık 15 dakika bekletildikten sonra derzler yumuşak veya orta sertlikte bir fırçayla ovuluyor ve ardından bol suyla durulanıyor. Çok eski ve derine işlemiş lekelerde ise işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebiliyor.

HER LEKEDE AYNI SONUCU VERMİYOR

Karışım, yüzeyde oluşan kir, küf ve renk değişimlerinin görünümünü azaltmada etkili olabilse de, çatlamış, aşınmış veya yapısı bozulan derzleri eski hâline döndürmüyor. Derz malzemesi zarar görmüşse kalıcı çözüm için yenilenmesi gerekebiliyor.

Temizlik sırasında karışımın yalnızca sert yüzeylerde kullanılması, eldiven takılması ve özellikle yüksek hacimli oksijenli su çözeltilerinden kaçınılması öneriliyor. Ayrıca farklı temizlik kimyasallarıyla birlikte kullanılmaması gerekiyor.