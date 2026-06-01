Paraguay’da düzenlenen Mercosur Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısında imzalanan yeni anlaşma ile Brezilya vatandaşları için Güney Amerika’da seyahat kurallarında önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre, “Ulusal Kimlik Kartı (CIN)” artık belirli ülkelerde pasaport yerine geçebilecek seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

8 GÜNEY AMERİKA ÜLKESİNDE GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında Arjantin, Paraguay, Uruguay, Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Peru, Brezilya’nın yeni kimlik kartı CIN’i kabul eden ülkeler arasına katıldı. Bu ülkeler, bölgesel anlaşmalar çerçevesinde Brezilya vatandaşlarının turistik amaçlı seyahatlerinde kimlik belgesiyle girişine zaten izin veriyordu.

PASAPORT ZORUNLULUĞU ESNEKLİK KAZANIYOR

Karar ile birlikte bu destinasyonlara seyahat için pasaport zorunluluğu esnetilmiş oluyor. CIN, daha önce kullanılan eyalet kimlikleri gibi belgelerin yerini tamamen almamakla birlikte, geçerli ve okunabilir olması şartıyla alternatif bir seyahat belgesi olarak kabul edilecek.

Ancak uygulamanın tüm ülkelerde ne zaman başlayacağına dair kesin bir tarih açıklanmadı. İlk tahminlere göre gerekli idari süreçlerin tamamlanmasının ardından uygulamanın Ağustos ayı itibarıyla devreye girmesi bekleniyor.

YENİ KİMLİK SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ulusal Kimlik Kartı (CIN), Brezilya’da farklı eyaletlerde kullanılan eski kimlik sistemini tek bir yapı altında toplamayı amaçlıyor. CPF numarasını temel alan bu sistem, vatandaşlık kayıtlarını daha güvenli ve standart hale getirmeyi hedefliyor.

Kart üzerinde bulunan QR kod ve MRZ gibi teknolojiler, uluslararası standartlara uyum sağlayarak sınır geçişlerinde kimlik doğrulamasını kolaylaştırıyor.

DİJİTAL VERSİYON YERİNE FİZİKSEL KART ÖNERİLİYOR

CIN’in dijital versiyonu Gov.br uygulaması üzerinden erişilebilir olsa da, yetkililer uluslararası seyahatlerde fiziksel kartın taşınmasını öneriyor. Çünkü sınır kapılarında dijital kopyaların her zaman kabul edilmeme ihtimali bulunuyor.

Ayrıca eski tip kimliklerin de bazı durumlarda hâlâ kullanılabildiği, ancak yıpranmış veya güncelliğini yitirmiş belgelerin sorun yaratabileceği belirtiliyor.

SEYAHAT ÖNCESİ KONTROL UYARISI

Yetkililer, yolcuların seyahat öncesinde ilgili ülke ve havayolu şirketlerinin güncel giriş şartlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Yeni düzenleme önemli bir kolaylık sağlasa da, her ülkenin uygulamayı aynı hızda devreye almayabileceği ifade ediliyor.