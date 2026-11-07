Moldova, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde vize politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Başbakan Vasile Tofan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE YER ALIYOR

Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlamayı hedefleyen Moldova, şu anda vizesiz giriş hakkı tanıdığı bazı ülkelere yönelik uygulamayı değiştirmeyi planlıyor. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan’ın da listede bulunduğu belirtiliyor. Ancak 11 ülkenin tamamı henüz resmen açıklanmadı.

VİZE UYGULAMASININ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Başbakan Tofan, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin henüz bir tarih vermedi. AB standartlarının gerektirdiği kararları almak zorunda olduklarını belirten Tofan, üyelik sürecinde uyum adımlarının sürdürüleceğini ifade etti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Türk vatandaşlarının Moldova’ya seyahat edebilmek için vize alması gerekecek. Ancak şu an için iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulaması devam ediyor.