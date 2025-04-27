Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, gayrimenkul sektöründe de büyük bir yükseliş dalgasına neden olurken, özellikle büyükşehirlerdeki konut fiyatları kontrolden çıkmış durumda.



Endeksa tarafından Mart 2025 verilerinin derlendiği 'Türkiye'de konut piyasası analizleri' adlı raporda, Türkiye genelinde ortalama satılık konut fiyatı 4 milyon 89 bin TL olarak belirlendi.

EN PAHALI KONUTLAR İSTANBUL, MUĞLA VE AYDIN'DA



Karar'da yer alan habere göre; konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 5 il şöyle sıralandı: Muğla – 8.811.790 TL (Amortisman süresi: 20 yıl) Aydın – 5.707.260 TL (18 yıl) İstanbul – 5.462.082 TL (15 yıl) İzmir – 5.147.250 TL (14 yıl) Çanakkale – 4.990.440 TL (15 yıl)

Amortisman süresi, yapılan yatırımın kira geliriyle kaç yılda geri kazanılabileceğini ifade eder. Muğla'da konutların geri dönüş süresi 20 yıla kadar çıkarken, bu durum bölgedeki fiyat/kira dengesini de ortaya koyuyor

EN UCUZ KONUT KİLİS’TE

Türkiye’nin en düşük fiyatlı konutlarına sahip ili Kilis oldu. Ortalama konut fiyatı 1.964.250 TL seviyesinde. Kilis’teki konut fiyatları, son bir yılda yüzde 17,37 oranında artış gösterdi ve amortisman süresi 13 yıl olarak belirlendi.

EN UYGUN FİYATLI DİĞER İLLER

Kilis ile birlikte konut fiyatlarının görece uygun kaldığı diğer iller ve ortalama fiyatlar şöyle:

Kars – 2.068.848 TL (11 yıl) Kırıkkale – 2.258.034 TL (11 yıl) Hakkari – 2.266.588 TL (12 yıl) Bitlis – 2.373.856 TL (13 yıl)

Bu iller, yatırımcılar için daha kısa amortisman süresi sunarak avantaj yaratıyor.

KONUT PİYASASINDA GÖZLER YATIRIM GERİ DÖNÜŞ SÜRESİNDE

Artan fiyatlar sonrası kira gelirine dayalı yatırım geri dönüş süresi de gayrimenkul yatırımlarında önem kazandı. İstanbul gibi büyükşehirlerde amortisman süresi 15 yıl iken, Kars ve Kırıkkale gibi illerde bu süre sadece 11 yıl.