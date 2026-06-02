Keşfin yapıldığı Crater of Diamonds Eyalet Parkı, ziyaretçilerin elmas arayabildiği ve buldukları taşları yanlarında götürebildiği dünyadaki sayılı yerlerden biri olarak biliniyor. Park, milyonlarca yıl önce oluşmuş volkanik bir yapının aşınmış yüzeyinde yer alıyor.

ÇAMURUN İÇİNDE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Paris'te yaşayan Navas, aslında ABD'ye başka bir amaçla gitmişti. Daha sonra seyahat planına Arkansas'taki ünlü parkı da ekledi. Ziyaret günü bölgede yakın zamanda yağan yağmurlar nedeniyle zemin oldukça çamurluydu. Saatlerce kazı yaptıktan sonra yüzeyde göze çarpan taşlara odaklanan turist, şansını değiştiren elması bu sırada fark etti.

Park görevlilerinin yaptığı incelemede taşın 7,46 karatlık doğal bir kahverengi elmas olduğu doğrulandı. Yuvarlak yapısı ve koyu rengiyle dikkat çeken elmasa, Navas'ın nişanlısının adı verilerek "Carine Elması" adı konuldu.

PARK TARİHİNİN EN BÜYÜKLERİ ARASINA GİRDİ

Yetkililer, bulunan elmasın parkın 1972 yılında eyalet parkına dönüştürülmesinden bu yana kayda geçen en büyük sekizinci elmas olduğunu açıkladı. Bölgede her yıl yüzlerce elmas bulunmasına rağmen bu büyüklükteki keşiflerin oldukça nadir gerçekleştiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre parkta bulunan büyük elmasların önemli bir kısmı doğrudan yüzeyde ortaya çıkıyor. Yağmurun toprağı aşındırması ve parkta yapılan düzenli sürme çalışmaları, değerli taşların görünür hale gelmesine yardımcı oluyor. Navas'ın bulduğu elmasın da bu süreç sayesinde yüzeye çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Fransız turist, elması ileride işlettirerek nişanlısı ve kızı için özel bir hatıraya dönüştürmeyi planladığını açıkladı.