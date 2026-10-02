Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, 65. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Elinde küçük bir pastayla verdiği pozunu “Kaptanın Seyir Defteri” başlığıyla yayınlayan Aslantuğ, yaş almak ve hayat üzerine düşüncelerini takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun duygusal ifadeleri ve fotoğraf karesinde yalnız olması, bazı takipçilerinin doğum gününü tek başına geçirdiğini düşünmesine neden oldu.

“İNSAN MERAKINI KAYBETTİĞİNDE YAŞLANIYOR”

Mehmet Aslantuğ, paylaşımında yaş almak üzerine düşüncelerini kaleme aldı.

“Doğduğun günle buluşmak; takvimdeki yaşı aramak, bulmaktan ibaret olmasa gerek!” sözleriyle başlayan oyuncu, insanın neden sevdiğini, neden incittiğini, neden vazgeçtiğini ve neden yeniden başladığını sorguladı.

Aslantuğ, yazısının devamında “Çünkü insan cevaplarını tamamladığında değil, merakını kaybettiğinde yaşlanıyor!” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımına Oktay Kaynarca, İsmail Hacıoğlu, Meltem Cumbul, Sevcan Orhan, Cem Davran ve Songül Öden gibi sanat dünyasından isimler de yorum yaptı.

TAKİPÇİLERİ YALNIZ SANDI

Aslantuğ'un elinde pastasıyla verdiği fotoğrafı gören bazı takipçileri ise oyuncunun doğum gününü yalnız geçirdiğini düşündü. Duygusal paylaşımın da etkisiyle Aslantuğ'a destek mesajları yağdı.

Takipçileri, yorumları ve iyi dilekleriyle oyuncuyu teselli etti.

“ASLA KEDERLİ, YALNIZ DEĞİLDİM”

Mehmet Aslantuğ, kendisine gelen “yalnız” yorumlarının ardından yeni bir paylaşım yaparak yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Oyuncu, “O küçük pasta ve foto simgeydi. Seçtiğim kelimelerin duygusuna eşlik etmişti; ama, asla kederli, yalnız değildim!” dedi.

Aslantuğ, doğum gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, “Sizlerin gönlü / dileği misali, sarıp sarmalayan duygularla daha şenlikli olanı masaya getiren sevgiler elbette vardı” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ BİRAZ DA EĞLENELİM”

İlk paylaşımının metaforik ve duygusal olduğunu belirten Aslantuğ, ikinci paylaşımında takipçilerine esprili bir not da düştü.

Ünlü oyuncu, “Bir önceki doğum günü paylaşımı çoğu zaman yaptığım gibi metaforik / duygusal takılmıştı ya Şimdi seçtiğim müzikle biraz da eğlenelim diye deftere de not düşmüş olayım!” sözleriyle doğum günü paylaşımının perde arkasını anlattı.