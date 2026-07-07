Adını gövdesi kesildiğinde ortaya çıkan kırmızı reçineden alan ejderha kanı ağacı, yüzyıllar boyunca boya yapımında, vernik üretiminde, geleneksel tıpta ve çeşitli el sanatlarında kullanıldı. Bugün ise hem eşsiz yapısı hem de dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmaması nedeniyle bilim insanları tarafından yakından inceleniyor.

BİNLERCE YILDIR ZORLU KOŞULLARA DİRENİYOR

Ejderha kanı ağacının en dikkat çekici özelliği, ters çevrilmiş şemsiyeyi andıran geniş dalları. Bu yapı, ağacın sis ve nemi üzerinde toplayarak su kaybını azaltmasına yardımcı oluyor. Böylece kurak iklim koşullarında bile yaşamını sürdürebiliyor.

Uzmanlara göre bazı ejderha kanı ağaçları yüzlerce yıl yaşayabiliyor. Socotra Adası'nın sert rüzgarları, yüksek sıcaklıkları ve sınırlı yağışına rağmen hayatta kalabilen bu tür, adanın kendine özgü ekosisteminin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Socotra'da bulunan bitki türlerinin önemli bir bölümü dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EN BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Son yıllarda iklim değişikliği, uzun süren kuraklık dönemleri ve aşırı hava olayları ejderha kanı ağaçlarının geleceğini tehdit ediyor. Ayrıca adada otlayan keçilerin genç fidanları tüketmesi, yeni ağaçların yetişmesini zorlaştırıyor.

Araştırmacılar, yeterli koruma önlemleri alınmadığı takdirde ejderha kanı ağaçlarının doğal popülasyonunun gelecek yıllarda önemli ölçüde azalabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle Socotra Adası'nda yeni fidanların korunmasına yönelik projeler yürütülürken, dünyanın en sıra dışı ağaçlarından biri olarak kabul edilen ejderha kanı ağacının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.