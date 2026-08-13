Türkiye’nin gastronomi hazinelerinden biri olan ve uluslararası arenada dev markalara kafa tutan Divle Obruk Peyniri, eşsiz üretim hikayesiyle dikkat çekiyor. İtalya merkezli Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı'nın nesli tehlikede olan yerel değerleri korumak için oluşturduğu "Nuh'un Ambarı" (Ark of Taste) listesinde yer alan bu özel peynir, dünyada sadece Karaman’ın Divle köyünde üretilebiliyor.

DÜNYADA LABORATUVARDA BİLE KOPYALANAMIYOR

Bu peyniri gezegendeki diğer tüm peynirlerden ayıran en büyük sır, olgunlaştığı mağaranın florasında gizli. Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki 36 metre derinliğe ve 256 metre uzunluğa sahip Divle Obruk Mağarası, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan özel bir bakteri yapısına ev sahipliği yapıyor.

Aynı süt ve aynı yöntemlerle hazırlanan tulumlar başka bir mağaraya koyulduğunda bu dönüşüm gerçekleşmiyor. Laboratuvar ortamında dahi taklit edilemeyen bu doğal süreç, ürünü dünyada tek ve benzersiz kılıyor.

BEYAZ GİRİYOR, KIRMIZI ÇIKIYOR

Nisan ve mayıs aylarında yüksek yaylalarda otlayan koyun ve keçilerin sütünden elde edilen peynirler, özel temizlenmiş deri tulumlara basılarak devasa mağaraya indiriliyor. Tulumlar mağaraya girdiğinde tamamen bembeyaz renkte oluyor. 1,5 ay sonra mağaranın mikroflora yapısı sayesinde tulumun üzerinde mavimsi bir küf tabakası oluşuyor. 6 ay sonra ise yerin altındaki gizemli bakterilerin etkisiyle tulumun dışı kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Ekim ayında olgunlaşma sürecini tamamlayan "kırmızı altın", mağaradan asansörlerle çıkarılarak kilosu yaklaşık 2 bin 300 TL’den satışa sunuluyor.