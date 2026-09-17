Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, dünyanın en özel lezzetlerinden biri kabul edilen coğrafi işaretli Divle obruk peyniri için beklenen an geldi. Nisan ve mayıs aylarında tamamen doğal meralarda otlayan hayvanların sütünden üretilen peynirler, kadınların el emeğiyle temizlenip tulumlara basıldıktan sonra yerin 36 metre altındaki Divle Obruk Mağarası'na indirilmişti. Yaklaşık 6 aylık olgunlaşma sürecini tamamlayan 42 tonluk dev stok, sofralarla buluşmak üzere mağaradan çıkarılıyor.

BEYAZ GİREN TULUM KIPKIRMIZI ÇIKIYOR

Dünyanın en kaliteli peyniri olarak da bilinen Divle obruk peynirini tüm peynirlerden ayıran en temel fark, saklandığı 250 metre uzunluğundaki mağaranın sahip olduğu benzersiz flora. Hiçbir fenni yem kullanılmadan beslenen hayvanların sütüyle hazırlanan tulumlar, mağaraya ilk girdiğinde bembeyaz bir renge sahip oluyor. Ancak içerideki mikroorganizmaların etkisiyle süreç içinde önce mavi, ardından kırmızı küfle kaplanıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bu biyolojik dönüşüm, peynire eşsiz aromasını ve tescilli kırmızı rengini veriyor.

BU YIL 42 TON PEYNİR VAR

Her yıl düzenlenen geleneksel törenle mağara kapılarının açıldığını belirten Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, ürüne olan yoğun ilgiyi vurguladı. Yağışların bolluğunun üretime katkı sağladığını belirten Durna, "Mağaramızın kapasitesi yaklaşık 45 ton. Bu yıl mağaramızda 42 ton peynir var. Nisan ve mayısta mağaraya giren peynirler, ekim ve kasım aylarında çıkarılıyor. Yaklaşık 5-6 aylık olgunlaşma dönemini tamamlaması gerekiyor. Her yıl mağaranın açılışını törenle yapıyoruz, sonra satışa sunuyoruz” dedi.

DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR YERİNDE OLMUYOR

Durna, peynirin kendine özgü lezzetini ve kalitesini belirleyen en önemli unsurların, doğal olarak merada otlayan hayvanların sütü ile mağaranın kendine has florası olduğunun altını çizdi. Durna, "Mağaradaki flora hem tuluma rengini veriyor hem lezzet katıyor. Peynirler mağaraya beyaz tulum halinde giriyor. Buradaki mikroorganizmaların etkisiyle tulumların dış yüzeyi kırmızı renge dönüşüyor. Bizi diğer ürünlerden ayıran en önemli özelliklerden biri tulumdaki bu kırmızı renk. Bu mağara haricinde dünyanın hiçbir yerinde mağaraya beyaz bırakılan peynir kırmızı çıkmaz. Tüketiciler ürünü alırken tulumun dışındaki doğal kırmızı renge dikkat etmeli” dedi.

1800 LİRAYA SATILIYOR 2 AY İÇİNDE BİTİYOR

Mağara açılmadan yaz aylarında siparişleri almaya başladıklarını söyleyen Durna, “Talepleri yazdırıyor vatandaşlar. Mağara açıldıktan sonra 2 ay içinde peynir bitmiş olur. Orijinal Divle obruk peyniri 1200-1500 liradan satılıyor. İnternet üzerinden 1700-1800 liraya kadar çıkabiliyor" açıklamasında bulundu.