Dünyanın başka hiçbir noktasında izine rastlanmayan ve yalnızca Türkiye coğrafyasında, Tunceli dağlarında kendiliğinden yetişen dağ sarımsağı (Allium Tuncelianum), doğanın sunduğu en özel şifa kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor. Bölge halkının dağların efsane otu olarak tanımladığı bu nadide bitki; yüksek tansiyondan kronik iltihaba kadar pek çok rahatsızlığa karşı adeta vücutta doğal bir kalkan görevi görüyor.

TUNCELİ DAĞLARINDAN GELEN BİLİNMEYEN MUCİZE

Özellikle Tunceli’nin el değmemiş, zorlu doğasında boy gösteren bu endemik mucize, bilinen sıradan sarımsaklara oranla çok daha güçlü bir besin değerine sahip. Rahatsız edici keskin kokusu yerine damakta bıraktığı son derece yumuşak tadıyla öne çıkan bu şifalı ot, barındırdığı zengin vitamin, mineral ve antioksidan deposuyla vücudun savunma mekanizmasını baştan sona yeniliyor.

TANSİYONU TERAZİ GİBİ DENGELEYİP İLTİHABI SÖKÜYOR

Dağ sarımsağı, kan basıncını adeta bir terazi gibi dengeleyerek damar elastikiyetini koruyor ve kalp-damar hastalıkları riskini en aza indiriyor. Güçlü anti-inflamatuar yapısı sayesinde vücutta biriken kronik iltihabı tamamen temizleyerek eklem ve kas ağrılarını gideriyor. Hücre hasarını engelleyen zengin içeriğiyle bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturan bu bitki, bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini de çelik gibi güçlendiriyor.

İZİNSİZ TOPLAYANA 700 BİN TL’LİK CEZA

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu eşsiz endemik tür, koruma kararlarıyla gözetim altında tutuluyor. Doğal yaşam alanlarına zarar verilmesini önlemek amacıyla dağ sarımsağının doğadan izinsiz toplanması kesin olarak yasaklanmış durumda. Yasağı delerek doğadan kaçak hasat yapan kişilere ise yaklaşık 700 bin TL’yi bulan devasa idari para cezaları uygulanıyor.

ÖZEL İZİNLE HASAT EDİLİYOR

Bu nadide türün yok olmasını engellemek ve şifasını geleceğe taşımak adına tarlalarda kontrollü üretim projeleri yürütülüyor. Doğal popülasyona dokunulmadan yürütülen bu özel projeler sayesinde dağ sarımsağı, yalnızca izinli tarlalarda ve sıkı denetimler altında kısıtlı miktarlarda üretilip özel izinlerle hasat edilebiliyor.