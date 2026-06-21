Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliği, yüzyıllardır kullanılan doğal şifa kaynaklarını yeniden gündeme taşıyor. Bu bitkiler arasında öne çıkan çiriş otu, hem geleneksel kullanımı hem de bilimsel araştırmalarda dikkat çeken özellikleriyle ilgi görüyor.

Elazığ ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen çiriş otu, baharın gelmesiyle birlikte köylüler tarafından toplanıyor. Bölge halkı tarafından sofralarda tüketilen bitki, uzun yıllardır alternatif şifa kaynağı olarak da değerlendiriliyor.

İLTİHAPLA MÜCADELEDE DESTEK SAĞLIYOR

C vitamini, antioksidanlar ve saponinler bakımından zengin olan çiriş otunun, vücuttaki iltihaplanmaya karşı destekleyici etkiler sunduğu belirtiliyor. Özellikle romatizma ve eklem ağrılarında rahatlatıcı özellikleriyle bilinen bitki, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. İdrar söktürücü etkisi sayesinde idrar yollarının temizlenmesine de katkı sağladığı ifade ediliyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA DA YER ALDI

"A Comprehensive Review on the Medicinal Plants from the Genus Asphodelus" başlıklı bilimsel çalışmada, çiriş otunun geleneksel kullanım alanları ve potansiyel faydaları incelendi. Araştırmalarda bitkinin cilt sorunları, yara iyileşmesi ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

CİLT VE SİNDİRİM SAĞLIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Geleneksel olarak egzama, mantar ve çeşitli cilt rahatsızlıklarında kullanılan çiriş otunun, yara ve yanıkların iyileşmesine destek olabileceği belirtiliyor. Ayrıca mide rahatsızlıkları ve hemoroid gibi sorunlarda da geçmişten bu yana tercih edildiği aktarılıyor.

AVRUPA'NIN DA DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Son yıllarda Avrupa'da da ilgi görmeye başlayan çiriş otu, bitkisel ürün sektörünün radarına girdi. Uzmanlar, bitkinin sağlık açısından umut vadeden özellikler taşıdığını ancak tedavi amaçlı kullanım öncesinde mutlaka uzman görüşü alınması gerektiğini vurguluyor.