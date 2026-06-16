Havacılık tarihi, 28 Ocak 2025'te Amerika çöllerinde gerçekleşen gizli bir uçuşla tamamen yeniden yazıldı. Boom Supersonic firması tarafından üretilen Amerikan süpersonik gösteri uçağı XB-1 (Baby Boom), ses bariyerini resmen aşarak 10.750 metre yükseklikte Mach 1.122 (yaklaşık 1.210 km/sa) hıza ulaştı. Bu uçuş, efsanevi Concorde'un 2003 yılında emekliye ayrılmasından bu yana gerçekleştirilen ilk bağımsız sivil süpersonik uçuş olarak kayıtlara geçti.

Bu başarının arkasında akılalmaz bir mühendislik dehası yatıyor. Normalde ses hızını aşan uçaklar, geçtikleri yerleşim yerlerinin altını üstüne getiren, pencereleri patlatan korkunç bir "süpersonik gürültü (sonic boom)" yaratır. Bu gürültü kirliliği yüzünden karalar üzerinde ses hızını aşmak dünya genelinde onlarca yıldır yasaktı.

"Mach kesme" teknolojisiyle gürültüsüz seyir

Bir yüzme havuzunda elinizi aniden hızlandırırsanız güçlü bir dalga oluşur; uçaklar da ses hızını aşınca havada şok dalgaları yaratır ve bu da yere "patlama" sesi olarak yansır. XB-1, bu etkiyi "Mach Kesme" adı verilen akıllı bir teknikle yok ediyor. Uçak, havanın çok ince olduğu ve sesin farklı yayıldığı ekstrem yüksek irtifalarda uçuyor. Oluşan şok dalgaları daha yeryüzüne ulaşamadan gökyüzünün boşluğunda dağılıp gidiyor.

Yapay zekalı otomatik pilot ve meteorolojik algoritmalar

Sesi yeryüzünden gizlemenin sırrı sadece uçağın aerodinamik şeklinde saklı değil, aynı zamanda havayı koklamasında yatıyor. Uçakta kullanılan gelişmiş otomatik pilot sistemi, anlık hava durumu verilerini, rüzgar hızını ve atmosfer basıncını yapay zeka algoritmalarıyla birleştiriyor. Sistem, uçağın hızını ve irtifasını saniyelik olarak öyle bir ayarlıyor ki, gürültü patlaması yeryüzündeki insanların başlarının çok üzerinde kilitli kalıyor.

Beyaz Saray’dan çıkan tarihi "süpersonik" kararnamesi

Bu teknolojik devrim, Amerikan siyasetinde de deprem yarattı. Haziran 2025'te ABD Başkanı Donald Trump, Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) karalar üzerindeki süpersonik uçuş yasağını 180 gün içinde kaldırma talimatı veren tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kongre'den geçen Süpersonik Havacılık Modernizasyon Yasası ile birlikte, yerde duyulabilir bir patlama sesi yaratmadığı sürece dev yolcu uçaklarının artık karalar üzerinde de ses hızını aşmasının önü resmen açıldı.

Londra-Dubai arası sadece 4 saat: "Overture" geliyor

XB-1 ile rüştünü ispatlayan bu teknoloji, 2029-2030 yıllarında gökyüzüyle buluşacak olan Overture adlı ticari yolcu uçağına aktarılıyor. Tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ve özel Symphony motorlarıyla çalışacak olan bu lüks jet, 64 ila 80 yolcu taşıyacak ve Mach 1.7 (yaklaşık 2.220 km/sa) hıza ulaşacak. Bu hız sayesinde Londra'dan Dubai'ye gitmek sadece 4 saat sürecek. İlk etapta iş dünyasını ve lüksü seven seçkin bir kitleyi hedefleyen biletler normal uçuşlardan pahalı olacak ancak seyahat süresini yarı yarıya düşürecek.