Kış tatilinde kitlelerden uzak, gizemli ve bir o kadar da kazançlı bir rota arıyorsanız, Arjantin’in bu saklı cenneti tam size göre. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı tarihi La Carolina kasabası, turizm sezonunu canlandırmak için ezber bozan bir çekiliş başlattı: Kasabayı ziyaret eden şanslı turistlere her gün 18 ayar altın hediye ediliyor!

İşte duyanları hayrete düşüren ve seyahat severleri heyecanlandıran o sıra dışı uygulamanın detayları:

200 YILLIK MADEN KASABASINDA ALTIN ÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Arjantin’in köklü bir geçmişe sahip olan La Carolina köyü; taş sokakları, kolonyal mimarinin en güzel örneklerini barındıran evleri ve terk edilmiş eski altın madenleriyle biliniyor. Bir zamanlar bölgenin en önemli altın üretim merkezlerinden biri olan bu tarihi yerleşim yeri, şimdilerde ise turizmde fark yaratmak için geçmişinden ilham alıyor.

KUMYUMCUDAN DEĞİL DEREDEN ÇIKIYOR

Bu kampanyayı asıl benzersiz kılan detay ise dağıtılan ödüllerin kaynağı. Çekilişle verilen yarım gramlık 18 ayar altınlar hazır olarak satın alınmıyor; kasabanın derelerinde hala geleneksel yöntemlerle altın aramaya devam eden yerel madenciler tarafından el emeğiyle çıkarılıyor. La Carolina yönetimi, bu sayede hem iki asırlık madencilik kültürünü dünyaya tanıtıyor hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

ÇEKİLİŞE KATILMAK İÇİN KASABAYA GELMENİZ YETİYOR

Bu benzersiz ödülü kazanma şansı yakalamak ise oldukça kolay. Kasabaya gelen gezginlerin çekilişe dahil olabilmesi için ekstra bir ücret ödemesine gerek kalmıyor; sadece bir otopark fişi almaları veya ziyaretçi kaydı oluşturmaları çekiliş listesine girmeleri için yeterli oluyor.

Tarihin, doğanın ve büyük bir sürprizin bir arada olduğu bu Arjantin kasabası, kış tatilinde hem gözünü hem de şansını doyurmak isteyen turistlerin yeni gözdesi olmaya aday gibi görünüyor.