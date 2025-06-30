Fenerbahçe'de Eylül ayında yapılacak olağanüstü kongrede başkanlık yarışı yaşanacak. Daha önce adaylığı beklenen Sadettin Saran'dan beklenen açıklama geldi.

Mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp resmen adaylıklarını ilan ederken Saran da konuya ilişkin bir metin yayınladı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Sadettin Saran'ın adaylıkla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan 'olağanüstü kongre imza kampanyası', her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir.

Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.

Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim."