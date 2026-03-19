Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eski Asbaşkan Acun Ilıcalı, futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü ve Mert Günok ile birlikte İstanbul'da Darülaceze'nin düzenlediği iftara katılım sağladı.

İftarın önemli anlarından biri, Saran ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında geçen baklava diyaloğu oldu.

'BAKLAVA OLSA YEDİRİRİZ'

İftar sırasında Varank, tatlılar arasında bulunan güllacı işaret ederek, "Güllaç var, baklava olsa yediririz" diye konuştu.

'BEN ALİ KOÇ DEĞİLİM SAYIN BAKAN'

AKP'li Varank'ın baklava çıkışına Sadettin Saran, "Sayın Bakan, ben Ali Koç gibi değilim, benim kendi baklavalarım var" şeklinde karşılık verdi.

Sadettin Saran’ın verdiği bu cevap, sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz sezon Abu Dabi'de oynanan EuroLeague finali öncesinde AKP'li Varank'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava ikramı tartışma yaratmıştı.

Varank, baklavayı Koç’a uzatırken, "Bu okunmuş baklavayı da besmeleyle yediyoruz, hadi bismillah" demişti.