Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarılı olduğunu söyleyen Saran, "Çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Çok mesai harcıyoruz, her branşta zirveyi zorluyoruz. Her yerde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz ve bundan keyif alıyoruz." dedi. Saran’In konuşmalarından satır başları şu şekilde:

“Çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz."

‘SAKATLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ’

"Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık.

Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz.Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu."

'LOOKMAN İÇİN MİLANO’YA GİTTİM'

"Gelelim Lookman olayına. Takımımızda olmayan oyuncularla ilgili konuşmayı sevmem. 19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. Malum, apar topar geri döndük. Süreçten taviz vermedik. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söyledi. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik. Hocamızla Lookman 2-3 defa görüştü, Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon Euro'ya kadar çıktı. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istediler. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı. Olmadı."

'EN-NESYRI 'GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ'

"En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik."

‘DURAN İLE DEVAM ETSEYDİK…’

"Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Takımda en çok gurur duyduğum pes etmeyen bir takım var. Hep başından beri istediğim bir takım. Onu aldık. Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi. Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. Sıkınıtlarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri. Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi."

‘SEZON SONU TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ’

"5 transfer yaptık. Eleştiriliyoruz. Eleştiriye açığım. Şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi az çok yapıyor. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasından daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu çok doğru yerlere çok doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz."

ADAYLIK AÇIKLAMASI

"Kongre kararını sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendim seçildiğim kongreye de karşıydım. Kulübe zararı var. Ama şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulüp etrafında gündeme gelmemesi için bu kararı aldım. Mayısta haziranda seçim olduğunda o zaman konuşulur. Camiadan, derneklerden 'kongre yapma' diyen de var. Ama bunları tartışmanın anlamı yok. Bu konuda nihai kararı verecek olan camiamızdır."

TEDESCO 'ÖLÜYORUM SANDIM' DEDİ

Tedesco bana, 'Bir ara ölüyorum sandım' dedi. Hastalığı ciddiydi. Yok kaleciyle kavga etmiş, başka takımla görüşüyormuş... Utanmıyorlar da bu yalanları söylemeye! Sosyal medya konusu... Tadic ve Dzeko ile maalesef istediğimiz şekilde vedalaşamadık. Fenerbahçe'ye zarar veren insanları deşifre edeceğim. Guendouzi'ye sallayan adam, hocalık yaparken zamanında kumar borcu için oyuncusundan borç alan bir adam.