Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Sarı lacivertliler derbiyi kazanması halinde farkı 1'e indirecek ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk ümidini sürdürecek.

FORMA DAĞITILDI

Fenerbahçe yönetimi dev derbi öncei harekete geçti.Sarı lacivertli yönetim derbi için Rams Park'a gidecek taraftarlara forma dağıttı. Yönetim, tribünde görsel bütünlük oluşturmayı amaçlıyor.

SARAN’DAN MEKTUP

Dağıtılan formaların yanında başkan Sadettin Saran’ın da notu da vardı. Yazılan notta şu ifadelere yer verildi:

"Bugün susmak yok, bugün geri adım yok.

Bu forma sahada, sen tribünde...

Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar.

Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin.

Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın.

Son düdük çalana kadar omuz omuza...

HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!"