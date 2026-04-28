Fenerbahçe’de derbi mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor… Dün yapılan olağanüstü toplantı sonrası yönetimin seçime gideceği öğrenilirken teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrılmıştı.

Tüm bu flaş gelişmelerin yankıları bugün de sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran bu sabah helikoperle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Saran’ın oyuncularla özel bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Saran’ın hem kendi durumu hem de takımın mevcut süreciyle ilgili tüm detayların konuşulacağı kritik bir görüşme yapacağı belirtildi.