Fenerbahçe'nin Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor'u farklı mağlup ettiği maçın ardından lider Galatasaray'ın puan kaybı şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi. Sarı lacivertliler, yarışta yeniden umutlanırken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.

Saran, Kütahya Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katıldı. Katıldığı açılışta taraftara mesaj veren sarı lacivertlilerin başkanı "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bugün burada Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutlayacağız. Kütahya Fenerbahçeliler Derneğiyle Kütahyaspor için ne yapabiliriz diye bir araya geliriz. Biz Kütahya'yı, Anadolu'yu, sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Bizi çok güzel karşıladınız. Bugün Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutlarız, inşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız." diye konuştu.