Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul bugün start aldı. İlk günü 'hesaplaşma günü' olarak geçecek kurulun, ikinci gününde seçim işlemi gerçekleştirilecek ve Sadettin Saran'ın görevi resmen sona erecek. Yeni başkan ise Aziz Yıldırım veya Hakan Safi olacak.

SON GÜNÜNDE İKİ TRANSFER

Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak son gününü geçiren Sadettin Saran ise Sarı-Lacivertli kulüpteki ilk başkanlık dönemini iki transfer yaparak kapattı. Saran'ın anlaştığı isimler, gece yarısı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

Kadın voleybolda VakıfBank forması giyen Chiaka Ogbogu, resmen duyuruldu. Açıklamada "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı. Kariyerine 2011 yılında Texas Advantage Volleyball formasıyla başlayan Ogbogu, sırasıyla Teksas Üniversitesi, Il Bisonte Firenze, Chemik Police, Imoco Volley Conegliano, Eczacıbaşı, LOVB Austin ve VakıfBank kulüplerinde forma giydi" denildi.

Diğer isim ise erkek voleybolda milli sporcu Bedirhan Bülbül oldu. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlamasında genç orta oyuncu Bedirhan Bülbül'ü kadrosuna kattı. Kariyerine 2017 yılında Tokat Belediyesi Plevnespor ile başlayan milli oyuncu, son olarak Ziraat Bankası forması giydi. Bedirhan Bülbül'e ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."