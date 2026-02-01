Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla alana geldi.

Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilerek kendilerini tebrik eden Saran, sporculara madalya takdiminde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, pırıl pırıl yetenekli gençlerin yanında olmak için bu gün şampiyonaya geldiklerini söyledi.

Türkiye Boks Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarına dikkat çeken Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünya'da bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saran, basın mensuplarının futbol takımının transferler çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla alakalı soru sorması üzerine "Konu bugün boks" cevabını verdi.