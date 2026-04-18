Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından 90+8'de hatalı çıkışının ardından gol yiyen Ederson'un, takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı.

Sadettin Saran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Bizi saha dışına çekmek isteyen, zamanlaması tartışması konular oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Maalesef odağın saha dışına kaydığı anlar oldu ama zamanı geldiğinde konuşuruz dedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bizim de anlatacağımız şeyler var ama bugün o gün değil.

Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.

"WHATSAPP GRUBUNA YAZDI"

Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna, "Tüm sorumluluk benim yazdı." Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

TFF BAŞKANI'NA ÇAĞRI

Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; 'Haklısınız.' O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda 'Haklısınız' demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

"DÜN AKŞAMKİ GOL POZİSYONU..."

Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk."