Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali oldukça azaldı.

9 Haziran'da yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak yapılan görüşmelerin ardından Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir adaylık açıklaması yaptı.



'ADAY OLACAĞIM'



11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.





AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY OLABİLİR



Fenerbahçe'de yeni bir başkanlık yarışı yaşanması halinde Sadettin Saran'ın karşısında Aziz Yıldırım'ın yer alması bekleniyor. Aziz Yıldırım yönetiminde yıllarca üst düzey görevler yürütmüş iş insanı Abdullah Kığılı, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sadettin Saran'ın tek aday olması halinde Aziz Yıldırım'ın mutlaka Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyacağını belirtmişti.



Öte yandan Ali Koç ve yönetiminin geleceğe ilişkin planlarının, 26 Nisan 2025'te yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından şekilleneceği düşünülmekte.





