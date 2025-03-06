İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesindeki S SPORT+ logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri kullanılarak ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirtildi.

'YAYINCI KURULUŞ İÇERİKTEN SORUMLU'

Reklamların, stadyum reklam panolarına ve kalelerin yanına sanal reklam teknikleriyle yerleştirildiği tespit edildi. Bazı durumlarda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kontrolünde olmadığı, ev sahibi futbol kulübü veya federasyonun inisiyatifinde olduğu iddia edilse de, Türkiye’ye erişimin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncı kuruluşun içerikten sorumlu olduğu belirtildi.

İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanvekili Alan Kenan Saran, şirketin genel müdürü Azade Zeynep Haksal ve genel müdür yardımcısı Emre Eren'in savunmalarında suçlamaları reddettikleri belirtildi.

'REKLAMLARI TEKNİK OLARAK ENGELLEYEMEYİZ'

Şüpheliler, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş veya kulüplerden temin edildiğini, yasadışı bahis reklamlarının sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle birçok yayıncı gibi kendilerinin de yasadışı bahis reklamlarının yer aldığı maçları yayınlamak zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Ayrıca, İspanya'nın en üst düzey futbol ligi Primera Division ile iletişime geçtiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını ve durumu kamuoyuna duyurduklarını belirttiler.

Şüpheliler Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri, reklam vererek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheliler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren için ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1’er yıl 3’er aydan 5’er yıl 3’er aya kadar hapis cezası talep edildi.