Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, dün yapılan düğünle nişanlısı Esan Metraş ile dünyaevine girdi. Adeta yıldızlar geçidi olan düğünde birçok milli futbolcu ve kulüp yöneticileri yer aldı. Düğüne günler kala ise İsmail Yüksek'in; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve eski başkanlar Ali Koç ile Sadettin Saran'ı davet ettiği, ancak Yıldırım'ın Saran ismini veto ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Saran, düğünün ardından sosyal medyada adeta iddiaları doğrular nitelikte bir beğeniye imza attı. Sarı-Lacivertlilerin eski başkanı, "İsmail yüksek, düğününe Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ile Sadettin Saran'ı da davet etti. Edindiğim bilgiye göre Aziz yıldırım, Sadettin Saran'ın düğüne katılmasını istemedi. Bu durum İsmail Yüksek tarafından Sadettin Saran'a iletildi. Saran ise, 'İsmail'in en mutlu gününde herhangi bir huzursuzluk yaşanmasını istemem' diyerek mutluluk dileklerini iletti ve düğüne katılmama kararı aldı' yazılı paylaşıma beğeni bıraktı.