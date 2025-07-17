5 Yıldızlı Logo Sosyal Medyada Gerginlik Yarattı

S Sport Plus, karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Fenerbahçe, Portekiz kampının ilk hazırlık maçına çıkıyor! Fenerbahçe - Portimonense mücadelesi, Perşembe 22.00’de sadece S Sport Plus’ta” ifadelerine yer verdi. Ancak paylaşımda Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunun kullanılması, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Galatasaraylı Taraftarlar Tepkili: “Üyeliğimizi İptal Ederiz”

Paylaşımda kullanılan 5 yıldızlı logoya özellikle Galatasaray taraftarları yoğun tepki gösterdi. Sosyal medyada yüzlerce yorum alan paylaşım, sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekerken bazı kullanıcılar, platforma olan üyeliklerini iptal edeceklerini ifade etti.

Taraftarlar, Sadettin Saran’ın yayıncı kuruluş sahibi kimliği ile kulüp aidiyetini aynı zeminde buluşturmasını eleştirerek, tarafsızlık ilkesine aykırı bir yaklaşım sergilendiğini savundu.

Tartışmalar Yeni Sezon Öncesi Alevlendi

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımı uzun süredir Türk futbol kamuoyunun gündeminde yer alırken, bu son paylaşım, sezon öncesi rekabetin sosyal medyaya da sıçradığını gösterdi. S Sport Plus cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.