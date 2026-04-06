Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç, kısa süre önce amatör futbol hakeminin sürdüğü başka bir araçla otoyolda kazaya karışmıştı. Kazayla ilgili eksper raporunun ardından tarafların kusurluluk oranları belli oldu.

YÜZDE 25 KUSURLU BULUNDU

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre kazayla ilgili yapılan inceleme sonucunda Sadettin Saran'ın içinde olduğu araç yüzde 25 kusurlu bulundu.

Raporda, kazanın diğer tarafı olan amatör futbol hakeminin ise yüzde 75 oranında kusurlu bulunduğu kaydedildi. Kazadaki asli kusurlu tarafın amatör hakem olduğu ortaya çıktı.