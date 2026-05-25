Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesin mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetimi de transfer için yeni yönetimin elini rahatlatmak için hamlelerine devam ediyor.

Sadettin Saran'ın söz kestiği Andrew Robertson seçim tarihini beklemek yerine şaşırtan bir karara imza attı. Liverpool'a veda eden İskoç sol bekle ilgili yeni yönetimin kararı beklenirken, deneyimli futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Nicolo Schira'nın haberine göre Andrew Robertson, Tottenham ile 2 yıllık sözleşme yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun Londra ekibine transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon 36 maça çıkan Andrew Robertson, 2000 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.