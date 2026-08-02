Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden iş insanı Sadettin Saran, bu kez spor ya da iş dünyasındaki açıklamalarıyla değil, imaj değişikliğiyle konuşuluyor. Sosyal medya hesabından paylaşılan son karede bıyık bıraktığı görülen Saran'ın yeni tarzı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

SADETTİN SARAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Uzun yıllardır benimsediği görünümünü değiştiren Sadettin Saran, bıyık bıraktığı yeni haliyle sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğraflarda Saran'ın saçını ve bıyığını da boyattığı görüldü.

FENERBAHÇE'NİN STRESİ BİTTİ, KİLOLAR GERİ GELDİ

Fenerbahçe eski başkanı Saran'ın son paylaşılan video görüntülerinde kilo aldığı da görüldü.

YORUM YAĞDI

Saran'ın yeni imajı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı. Paylaşımın ardından çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bazı kullanıcılar ünlü iş insanının yeni görünümünü beğendiklerini belirtirken, bazıları ise ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

YENİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Farklı tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Sadettin Saran'ın yeni imajı, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı. Özellikle bıyıklı görünümü, kullanıcılar arasında en fazla yorum yapılan detaylardan biri oldu.