İş dünyasındaki çalışmaları ve spor camiasındaki kimliğiyle tanınan Sadettin Saran, bu kez özel hayatından bir görüntüyle gündeme geldi. Kardeşleriyle bir araya geldiği akşam yemeğinde çekilen fotoğraf, kısa sürede ilgi gördü. Özellikle Mike Saran ile birlikte görüntülendiği kare, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Ailesiyle vakit geçirdiği anları yansıtan fotoğraf, Saran’ın yoğun gündeminin dışında kalan kişisel yaşamından bir kesit sunmasıyla da öne çıktı.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fotoğrafın gündem olmasındaki başlıca etkenlerden biri, Sadettin Saran’ın görünümündeki değişiklik oldu. İş insanının yeni imajı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, paylaşılan kare farklı yorumlara da konu oldu.

Kamuoyunun özellikle Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeler ve iş dünyasındaki faaliyetleri üzerinden takip ettiği Saran, bu kez görünümüyle konuşuldu. Kardeşleriyle geçirdiği akşamdan yansıyan fotoğraf, ayrıntılarıyla takipçilerin ilgisini çekti.

SADETTİN SARAN YENİDEN GÜNDEMDE

İş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra spor camiasındaki geçmişiyle de geniş bir kesim tarafından tanınan Sadettin Saran, daha önce Fenerbahçe’de başkanlık görevini üstlenmişti. Saran’ın sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan görüntüleri de zaman zaman gündeme geliyor.