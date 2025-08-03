Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Bandırma'da düzenlenen davette taraftarlarla buluştu.

Sarı lacivertli kulüpte başkan olması halinde neler yapacaklarını taraftarlara ve kongre üyelerine aktarmaya devam eden Sadettin Saran, mevcut yönetime de gönderme yaptı.

'İKİ ORTAK NOKTA VAR'

Başkan Ali Koç ve yönetiminden daha çok çocuğu Fenerbahçeli yaptıklarını ifade eden Saran "Bizim en büyük sorumluluğumuz kime biliyor musunuz? Gençlere. Çok moralimiz bozuluyor. Ben ve ekibim Güney Doğu Anadolu'da 27 tane spor salonu, 10 tane okul yaptırdık. Bir iki tanesi hariç hepsinin 2 ortak noktası var: Sarı-lacivert ve Atatürk.

Açılışlara binlerce çocuk geliyor, hepsine forma dağıtıyoruz. 80 bin çocuk katılıyor her sene. Biz maalesef mevcut yönetimden daha fazla çocuğu Fenerbahçeli yaptık, başkan olduktan sonra daha fazlasını yapacağız." diye konuştu.