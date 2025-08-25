Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesinde ilk resmi aday belli oldu. Yapılacak genel kurul için adaylığını duyuran Sadettin Saran, gereken 500 imzayı topladı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na giderek imzaları teslim eden Sadettin Saran daha sonrasında bir açıklama yaptı. Var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Saran "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıkmıştık. Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.