Kırıkkale’de yaptırdığı spor salonunun açılışına katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın taraftarlar ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Saran, konuşması sırasında 'şampiyon yap' tezahüratında bulunan taraftarlara esprili bir çıkış yaptı.

ESPRİLİ ÇIKIŞ İLE TEZAHÜRATI DURDURDU

Konuşma yaptığı sırada tezahüratlarla sözünün kesilmesi üzerine Genç Fenerbahçeliler grubuna seslenen Saran, "GFB, bak bir daha almam sizi maçlara. Bir durun la, şu anda çocuklar için buradayız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, orada bulunanlar tarafından gülüşmelerle karşılandı.

Sadettin Saran'ın espri mahiyetinde kullandığı ifadelerin Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında taraftarlara kullandığı ifadelerle benzer olması dikkat çekti. Sarı lacivertli ekibin aldığı son şampiyonlukta dönemin başkanı Aziz Yıldırım, tribünler ile münakaşaya girmiş ve 'sizi bir daha bu stada sokmam' sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha önce de eski başkanlardan Ali Koç'a 'baklava' göndermesi yaparak gündeme gelmişti. Konuşmasının sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefinden de bahseden Saran, “Kırıkkale’nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.