Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye makamında ziyarette bulundu. Ziyaretin sonunda Saran, Çiftçi’ye futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken detay ise Çiftçi’nin makam odasına Sultan 2. Abdülhamid’in tablosunu asması oldu.

Padişah Abdülhamid’in tablosu sosyal medyada da gündem oldu.

Çiftçi’nin söz konusu tabloyu makam odasına asması eleştirilere neden oldu.

ERDOĞAN İLE ABDÜLHAMİD’İ BİR TUTMUŞTU...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 Nisan’da Kırşehir AKP İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile II. Abdülhamid’i bir tutmuştu.

Çiftçi şunları söylemişti:

-Biz yine Meclis'te çalışırken Avustralya’ya gitmiştik. Avustralya dediğimiz yer uçakla 2 günde gidilen bir yer. Cuma namazı vesilesiyle namaza gittik.

-Çıkışta bir düğüne davet ettiler. Düğün salonunun olduğu yere gittik. Geniş bir salon. Duvarda bir yere 2'nci Abdülhamid Han’ın resmini asmışlar.

-Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. Hiç değişiklik yok. Böyle bir insanın değerini bilmemiz lazım. 100 yılda 1 tane geliyor.

-O gün Abdülhamid Han’dı İslam ümmetinin başı, bugün de Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlar da ümidini ona bağlamış durumdalar.

-Dolayısıyla başımızdaki insanımızın, büyüğümüzün, küresel liderimizin değerini bilelim.

-Elimizden geldiği kadar onun daha güçlü bir şekilde tekrar başımızda olması gerekiyor.

-Economist Dergisi dünyaya yön veren 4 tane lideri saydı. Amerika’nın, Rusya’nın, Çin’inki ve Türkiye Cumhurbaşkanı.