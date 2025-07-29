Senarist ve yazar Şafak Güçlü vefat etti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Güçlü, 'Çılgın Dersane', 'Çılgın Dersane 4: Ada', 'Büyü' ve 'Melez' adlı sinema filmlerinin senaryosunu yazdı.

"SON EVREYE GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Kanser teşhisi konulan Şafak Güçlü, sevenlerinden dua istemişti:

"Bugüne kadar iyi kötü tüm duygu, düşünce ve çalışmalarımı sizinle büyük bir keyifle paylaştım, şimdi ise benim için çok önemli olan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Haziran 2024'te kulak ağrısıyla başlayan bir süreçte dil kökümde bir kitle teşhis edildi ve sonrasında biyopsi kararı alındı. Dil kökü kanseri olduğumu ve neredeyse son evreye geldiğini öğrendim."

"Cerrahlara göre ameliyat olmam gerekiyor. Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisinin gireceği 6 saatlik ağır bir ameliyat ve sağ çıkabilsem dahi dilimi ve gırtlağımı saran kanser nedeniyle dil ve gırtlağın tamamen alınması gerektiğini söylediler."

"Ben de ikinci alternatif olan radyoterapi ve kemoterapi tedavisi almaya karar verdim. 20 günlük Immunotherapy sonrasında radyo kemoterapi süreci başlamış oldu. 7 hafta sürecek bu tedavi sonucu umuyor ve diliyorum ki işe yarayacak ve ameliyat olmadan bu illetten kurtulacağım."

"Sizden dualarınıza talibim. Arayan soran dostlarıma tedavi nedeniyle sesli cevap veremiyorum ama mesajlarınıza yanıt veriyorum. Bu zor dönemimde gerçekten yanımda olup destek veren tüm dostlarıma sonsuz minnettarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günlerde kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde yeniden buluşmak üzere."