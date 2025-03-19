Türkiye yeni güne operasyonlarla uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrasında gram altın yeni güne 2 bin 582 liradan başlayarak rekor tazeledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Gram altın ise yeni güne operasyonlar ve küresel piyasadaki gelişmeler neticesinde 3 bin 587 liradan başladı.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

Gram atın, gece seansında da yükselişlerini hızlandırarak 3 bin 647 liraya kadar yükseliş yaşayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün sabah seansında ise 3 bin 635 lirada bulunuyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise küresel piyasaları etkileyen Trump ve Putin görüşmesi sonrası 3 bin 36 dolardan işlem görüyor.

DOLAR/TL DE REKOR KIRDI

Döviz piyasalarında hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Dolar/TL kuru, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişiye gözaltı kararı verilmesiyle beraber 36,72 liradan işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi.





Bununla beraber Euro/TL'de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Euro/TL yükselişlerini hızlandırarak, 40,18 liraya kadar yükseliş yaşadı